Maracalagonis, eletto il nuovo direttivo del Centro commerciale naturale - Mirko Tolu è il nuovo presidente

Il Centro Commerciale Naturale di Maracalagonis si dota di un nuovo direttivo.

Mirko Tolu è il nuovo presidente. La sua nomina è stata ufficializzata nell'Assemblea che si è svolta nell'aula del Consiglio Comunale.

Tolu prende il posto dell'ex presidente dimissionario Ivan Belluco.

Vice presidente è stato eletto Maurizio Concu.

Indicata anche la tesoriera: sarà Patrizia Ghironi.

Chiudono il direttivo il nuovo segretario Stefano Ballocco e il consigliere Giampaolo Ibba.

Mariangela Perra, assessore comunale alle Attività produttive: "Sono convinta che con il direttivo appena insediato riprenderemo il discorso interrotto e cercheremo nuove forme di collaborazione.

Perché - ha detto - la sinergia fra istituzione e mondo imprenditoriale locale possa essere forza propulsiva di sviluppo economico e turistico dell'intero territorio"

Fonte: L'Unione Sarda

