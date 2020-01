Paolo, pensionato di Sinnai: “Grazie all’infermiera ciclista che mi ha salvato sui monti”

Il malore improvviso, la perdita di conoscenza e, poi, la “salvezza”. Paolo Leone, pensionato 69enne di Sinnai, sabato scorso è andato a fare una pedalata con la sua mountain bike sui monti di Sinnai, nella zona di Monte Arrubiu. All’improvviso, verso le undici, il malore: “Mi ero affaticato troppo, ho mollato la bici e sono svenuto, perdendo conoscenza. Ho avuto un brutto collasso”, racconta Leone. In quel momento, tutta l’area era deserta. Meglio, quasi deserta: “Una signora in bicicletta si è avvicinata ed è riuscita a rianimarmi. Quando ho aperto gli occhi mi ha detto di essere un’infermiera e di chiamarsi Giuliana Cocco. Ha atteso insieme a me l’arrivo dei soccorsi. Ci trovavamo in una zona impervia, quindi è dovuta intervenire l’associazione di volontariato Ma.Si.Se. I ragazzi mi hanno trasportato sino a valle, e un’ambulanza della Misericordia di Sinnai mi ha portato sino al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Lì, i medici hanno constatato che, avendo scaricato tutta la pressione sanguigna velocemente, avevo avuto un collasso”.

Fonte: Casteddu On Line

