Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Garfagnana all’incrocio con via Romagna. Una Lande Rover Freelander proveniente da via dei Giudicati, guidata da un 55enne di Capoterra si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto condotta da una donna di 53 anni di Selargius che, proveniente da via Liguria si dirigeva verso viale Ciusa. Entrambi i conducenti rimasti feriti sono stato soccorsi con due ambulanze del 118 e trasportati, con assegnato codice giallo, all’ospedale. La Polizia Municipale sta effettuando gli accertamenti per stabilire le cause del sinistro. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, frontale tra auto all’incrocio: due feriti all’ospedale proviene da Casteddu On line.