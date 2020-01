Un colpo per conquistare la qualificazione in Europa League: Gaston Pereiro trequartista del Psv e della nazionale uruguayana è vicinissimo al Cagliari. La squadra olandese ha comunicato che il giocatore oggi ha saltato gli allenamenti confermando così i rumors dei siti di calciomercato che danno per vicinissima l’intesa tra la società di Giulini e l’entourage del calciatore.

Pereiro ha 25 anni gioca come trequartista e attaccante esterno. Ama partire da destra, convergere e calciare in porta col sinistro (il suo piede naturale). Nel campionato olandese ha realizzato 35 gol in 81 partite andando sempre in doppia cifra e da due anni è nel giro della “Celeste” di Tabarez. Quest’anno, complici anche problemi legati al trasferimento e al contratto in scadenza, ha giocato poco. E ora è pronto allo sbarco in Sardegna che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Il suo arrivo non esclude quello di Pjaca che sta risolvendo alcuni problemi contrattuali con la Juventus prima di firmare coi rossoblù. E non implica la partenza di Nandez che, almeno fino a giugno nonostante la mega offerta (40 milioni di euro) arrivata dal West Ham, rimarrà rossoblù. Giulini e Carli cercano invece un difensore centrale per potenziare la difesa rossoblù. L’ultimo nome è quello di Gaglilolo del Parma.

L'articolo Cagliari, colpo per l’Europa League: in arrivo l’asso uruguayano Gaston Pereiro proviene da Casteddu On line.