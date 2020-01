Statua Madonna Loreto giunta a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - È atterrata alle 13.30 con il volo Alitalia proveniente da Roma-Fiumicino la statua della Madonna di Loreto, da cent'anni protettrice di tutti gli aviatori. Ad accoglierla c'era, tra gli altri, il neo arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi.

Il Giubileo Lauretano dedicato agli aviatori e ai passeggeri trasportati in aereo è stato indetto da Papa Francesco per celebrare la ricorrenza durante tutto il 2020. Il viaggio dell'effigie della Madonna di Loreto, coordinato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e Assaeroporti, in collaborazione con le società di gestione aeroportuale, con Alitalia e, per alcune tratte, con AeroClub d'Italia, è iniziato ad Ancona l'8 dicembre scorso e terminerà il 10 dicembre 2020 dopo aver toccato 20 aeroporti italiani.

Cagliari è la quinta tappa dell'itinerario. Per tutta la durata del Giubileo, i fedeli potranno ricevere l'indulgenza plenaria non solo presso il Santuario della Santa Casa a Loreto, ma anche durante le visite alle cappelle degli aeroporti che accolgono la statua itinerante della Vergine Patrona degli aviatori. "Constatiamo con piacere - ha affermato la responsabile della Direzione Aeroportuale Sardegna dell'Enac, Daniela Candido, nel commentare l'arrivo dell'effige in Sardegna - come tutto il settore abbia accolto con entusiasmo questa iniziativa dedicata non solo ai passeggeri e al personale di volo, ma anche a tutti i lavoratori del comparto".

Soddisfatto il presidente e amministratore delegato della Sogaer, Gabor Pinna: "Il percorso del simulacro raffigurante la Madonna pellegrina protettrice del volo unisce idealmente - ha detto - gli aeroporti d'Italia con un messaggio di pace condiviso da tutta la comunità del trasporto aereo". (ANSA).