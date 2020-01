A Nurachi rifare la facciata di casa è a costo zero, grazie anche al Comune

Per tutti i cittadini che posseggono abitazioni nelle zone urbanistiche A e B, sarà possibile usufruire del contributo statale pari al 90% di detrazione irpef e del contributo comunale integrativo pari al 10% – fino ad un massimo di 2 mila euro – che consente il rimborso totale delle spese sostenute per il recupero e il restauro delle facciate degli edifici.

“Contemporaneamente al completamento delle finiture, all’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto urbanistico, oltre che alla riqualificazione estetica ed energetica degli edifici esistenti”, conclude il sindaco di Nurachi, “si vuole attivare un percorso virtuoso di incentivazione del settore edilizio senza incrementare il consumo di suolo, in linea con il principio della priorità del riuso, e contestualmente contribuire al miglioramento delle condizioni dell’abitare e al contrasto dei processi di spopolamento del centro storico in atto”.

“Intendiamo incentivare in questo modo il mantenimento e il miglioramento del decoro urbano, promuovere la cura della qualità architettonica e la funzionalità degli edifici e il superamento del non finito”, commenta ancora il sindaco, “per implementare l’attrattività dei luoghi e la qualità di vita delle popolazioni insediate”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.