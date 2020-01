Il sindaco Truzzu in Segway: “Per non inquinare andate così a scuola e al lavoro a Cagliari”. Via libera al monopattino e al segway a Cagliari, ecco come il sindaco Truzzu anticipa le novità, saltando in sella al mezzo green: “A breve l’ordinanza per la sperimentazione della micro-mobilità. Sarà possibile muoversi con il monopattino elettrico e il Segway nelle zone 30, nelle piste ciclabili, nelle ztl mantenendo una velocità massima di 20 chilometri orari, mentre nelle aree pedonali non si potranno superare 6 chilometri orari. Sarà un modo per evitare di inquinare l’aria e avere a disposizione mezzi di trasporto sostenibili per andare a scuola o a lavoro. Ringrazio per il lavoro l’assessore Alessio Mereu, i presidenti di commissione Raffaele Onnis e Marcello Piras, il servizio e tutto il Consiglio Comunale che ha approvato la mozione all’unanimità”.

