Partite Iva, cresce la mobilitazione. Gli imprenditori uniscono le forze

Stamane a Bosa la protesta di commercianti e artigiani ha visto le serrande abbassate di diverse attività. In Comune si è svolto un incontro col sindaco Pier Franco Casula che ha annunciato il sostegno dell’amministrazione anche con un bando per l’assegnazione di contributi alle aziende locali.

“È stata una riunione conoscitiva”, ha spiegato Roberto Figus, referente dei commercianti locali. “Ciascuno dei paesi presenti, tra i quali Bosa e Santu Lussurgiu, ha nominato un referente e presto ci riuniremo tra noi per stabilire un ordine del giorno e capire come muoverci”.

“Il nostro intento è quello di elaborare una bozza di programma da portare in Regione”, ha spiegato Denise Marcias. “Siamo in contatto con diversi altri referenti sardi, e abbiamo intenzione di create un movimento Partite Iva”.

Fonte: Link Oristano

