Via all’International Job Meeting: seimila offerte di lavoro

Durante l’International Job meeting non mancheranno occasioni di riflessioni e momenti per fare il punto su ciò che succede nel mercato del lavoro anche a livello internazionale, sui corsi di studio e sulle figure professionali del futuro.

Una grande opportunità per imparare nuove cose, arricchirsi, fare esperienze, ma anche un’occasione di incontro e confronto per migliorare le proprie competenze.

Quest’anno sono oltre sei mila duecento le figure ricercate dalle aziende. Ben milleduecento figure professionali in più rispetto allo scorso anno. Saranno tre giorni intensi in cui oltre ai colloqui di lavoro si svolgeranno diversi appuntamenti, tra convegni, workshop e seminari.

I colloqui si svolgeranno nel padiglione I, i seminari si terranno nei padiglioni D e C (in quest’ultimo anche gli workshop e l’area creatività), nel padiglione G, al primo piano ci saranno gli enti di formazione e imprese mentre al secondo c’è l’area food.

I primi appuntamenti sono previsti alle 9.30 ma, per chi ha ricevuto la mail di convocazione ai colloqui, le porte apriranno prima in modo da consentire a tutti di registrarsi (è necessario avere la carta di identità e la tessera sanitaria).

Le porte della Fiera di Cagliari si sono aperte queste questa mattina per ospitare l’International Job Meeting, il più grande evento sul mercato del lavoro in Saardegna. Da oggi fino a giovedì 30 gennaio, sono attese migliaia di persone pronte per sostenere uno o più colloqui di lavoro. Focus di questa edizione 2020 sono la creatività, l’innovazione e il made in Italy.

Fonte: Link Oristano

