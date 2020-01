Frituras: a Nurachi per gustare i golosi dolci fritti sardi

L’appuntamento domenica aprirà il carnevale. Ci saranno anche balli in piazza La rassegna dedicata ai golosi dolci fritti apre i festeggiamenti del carnevale a Nurachi. Domenica prossima, 2 febbraio, torna “Frituras”, la manifestazione che ripropone l’antica tradizione che riuniva in gruppi le famiglie del paese per preparare le specialità del periodo: “zipulas” (zippole), “para fritus” (frati fritti), “pilus fritus”, “arubiolus” e “culurgiones de lati”, veri e propri ravioli fritti ripieni di una crema di semola, latte e limone. “Anticamente la festa iniziava dalla mattina presto per poi proseguire per tutta la giornata con balli interminabili, grandi mangiate di fritture e tanta vernaccia”, spiega il sindaco del paese, Renzo Ponti. “La sera le famiglie si ritrovavano nella piazza principale del paese per il ballo finale. Il fisarmonicista posto al centro della piazza suonava ininterrottamente il ballo sardo e tutt’attorno donne e uomini davano vita al ballo, che terminava a notte inoltrata”. “Ai bordi della piazza alcuni gruppi preparavano is frituras e le distribuivano ai presenti”, continua il sindaco, “accompagnate dall’immancabile bicchiere di vernaccia”.

Questa tradizione verrà rivissuta nella piazza Chiesa di Nurachi domenica prossima, grazie all’iniziativa organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, all’interno del progetto per la rivitalizzazione delle antiche tradizioni e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Nello scenario della piazza di chiesa, i soci della Pro Loco e alcuni gruppi di volontari prepareranno, utilizzando le antiche ricette, “is frituras” di carnevale. Il programma della rassegna Frituras prevede l’inizio alle 15.30 con i balli sardi accompagnati dal fisarmonicista Gianni Ore e il contemporaneo avvio delle fritture, con successiva distribuzione assieme alla vernaccia. “Sarà una festa golosissima e spumeggiante”, conclude il sindaco Ponti, “e un’ottima occasione per trascorrere una serata in famiglia e in allegria”.

Fonte: Link Oristano