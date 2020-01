Sprangate e botte a un 78enne, i due malviventi di Piscinas incastrati da un selfie

Incastrati da un selfie, scattato mentre si trovavano nella camera da letto dell’anziano che, il 26 ottobre scorso, hanno ridotto quasi in fin di vita prima di rapinarlo nella sua abitazione di Piscinas. Gian Marco Garau e Mirko Sanna, entrambi 22enni e arrestati per il reato di rapina pluriaggravata e lesioni personali gravissime insieme a un sedicenne considerato la “mente” di tutta l’operazione, mentre attendevano il ritorno a casa del pensionato si sono scattati una foto ricordo “choc” in una delle sue stanze.

Fonte: Casteddu On Line

