Arcidano investe sullo sport: conclusi i lavori nel campo di calcio e in palestra

“Il progetto, dell’importo complessivo di 140 mila euro, redatto dall’ingegner Carlo Pau”, spiega il sindaco del paese, Emanuele Cera, “ha riguardato interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti sportivi, per risolvere le criticità presenti in detti impianti. Sia la palestra che il campo sportivo comunale, necessitavano da tempo di una serie di interventi manutentivi al fine di rigarantire la loro piena efficienza ed il loro giusto decoro, ritrovati grazie a questo intervento”.

“Questa iniziativa”, illustra ancora il sindaco Cera, “è stata resa possibile a seguito della bozza della manovra finanziaria 2018 del Governo la quale, in relazione al Patto di solidarietà nazionale “verticale”, prevedeva la concessione di spazi finanziari anche per interventi sull’impiantistica sportiva, con priorità per interventi di manutenzione e adeguamento”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.