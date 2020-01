Torna la Global Game Jam per chi vuole dedicarsi a scrivere giochi e videogame

Si rinnova a Cagliari venerdì 31 gennaio l'appuntamento con la “Global Game Jam”. L'evento, giunto in città alla quarta edizione, è previsto a partire dalle ore 9 nei locali de Sa Manifattura in Viale Regina Margherita, 33.

Promosso dall'associazione Fabbricastorie, l'iniziativa gode della collaborazione di diversi partner, tra i quali l'associazione Ottava Arte, anch'essa dedita alla diffusione della cultura ludica. È quindi partito il conto alla rovescia per l'edizione targata 2020 della «Global Game Jam», rivolta a tutti gli appassionati di giochi. Da venerdì a domenica anche Cagliari partecipa alla maratona mondiale. Si tratta di una competizione amichevole dedicata allo sviluppo di giochi (più frequentemente videogiochi ma realizzare un gioco da tavolo o di ruolo è pienamente nel regolamento della Jam), che coinvolge ogni anno un migliaio di città di tutto il mondo. Le iscrizioni sono aperte, al momento è già stata confermata la presenza di una cinquantina di persone, ma gli organizzatori mirano a superare i numeri della passata edizione, quando si era registrata la quota di 70. PROGRAMMA: Dalle 17 di venerdì spazio ai jammers che si sfideranno in un tour- de-force di 48 ore per realizzare un videogioco partendo da un tema uguale per tutto il mondo che sarà comunicato appena prima dell'inizio della competizione. Lo scopo principale della Global Game Jam è quello di riunire appassionati di giochi, grafici, animatori, musicisti, game designer, studenti e farli competere, in maniera amichevole, nello sviluppo di videogiochi e giochi da tavolo sotto diversi aspetti: design, narrazione, implementazione, programmazione. Tutto nell’arco di due giorni: alle 17 di domenica 2 febbraio lo stop e la presentazione dei giochi realizzati.

Fonte: Sardegna Oggi

