Paura a Cagliari, incendio colpisce lo Zen Aquarium di via Palomba

Paura in serata a Cagliari per un incendio che ha colpito il negozio di animali Zen Aquarium in via Palomba. Le fiamme e il fumo sono state notate da qualche passante, e l’allarme al 115 è stato immediato. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco munita di autopompa: dopo qualche minuto, i pompieri sono riusciti a individuare il punto esatto dal quale è partito il rogo, riuscendo a domare le fiamme e a “liberare dal fumo tutto il locale con un elettroventilatore.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, non si esclude un corto circuito.

