Giorno della Memoria a Cagliari, medaglie d’onore alle famiglie di tre deportati sardi

Dopo un saluto introduttivo del Direttore del Conservatorio Giorgio Sanna, la cerimonia ha preso avvio con gli interventi del Prefetto Bruno Corda, del Sindaco del Comune di Cagliari Paolo Truzzu, del Rettore Maria Del Zompo e della Vice Presidente della Regione Sardegna Alessandra Zedda che hanno sottolineato l’importanza della ricorrenza e la necessità di preservare il ricordo di quei fatti, rimarcando come occorra mantenere intatta la memoria nel tempo, anche creando momenti di riflessione condivisa, specie in favore del mondo della scuola e delle nuove generazioni.

Questa mattina, presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” in Cagliari , si è tenuta una cerimonia commemorativa del “Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Fonte: Casteddu On Line

