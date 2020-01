Maria Cristina Atzori eletta consigliera della Federazione Vela

Durante l’assemblea della Federazione Italiana Vela, premiati anche i campioni sardi

Importante riconoscimento nel mondo della vela oristanese. Il neo confermato presidente di Veliamoci Asd di Torre Grande, Maria Cristina Atzori, è stata eletta consigliere nel comitato zonale della Terza Zona FIV Sardegna lo scorso sabato durante l’assemblea zonale elettiva che si è tenuta nell’Hotel Lido Beach di Torre Grande, struttura in cui l’associazione Veliamoci ha anche la propria sede e base nautica. L’assemblea era presieduta dal presidente del Comitato sardo Terza Zona FIV, Massimo Cortese, e dal consigliere nazionale della Federazione nazionale italiana di Vela, Pietro Sanna. “E’ un onore per me, sono molto soddisfatta”, dichiara Maria Cristina Atzori, “l’assemblea è stata molto partecipata ed è stato emozionante assistere anche alle premiazioni dei nostri ragazzi”. Maria Cristina Atzori ha inoltre ricevuto il premio come “Campionessa Zonale Classe Hansa 303 in Doppio” unitamente ad Alessandro Onali, ed il riconoscimento della terza zona per il titolo di Campionessa europea femminile classe Hansa 303.

“Un importante traguardo quello che abbiamo raggiunto lo scorso ottobre in Portogallo”, dichiara Maria Cristina Atzori, “Abbiamo vinto il titolo europeo con quattro barche della categoria paraolimpica Hansa 303 raggiungendo quello che è da sempre il nostro principale obiettivo: abbattere ogni tipo di barreria”. Durante l’assemblea, dove erano presenti circa 25 società sportive di vela, provenienti da tutta l’isola, affiliate alla Federazione Italiana di Vela, si sono tenute infatti le premiazioni dei campioni sardi, tra questi anche i campioni della sezione paraolimpica: Benedetta Sechi, campionessa zonale classe Hansa 303 in singolo, riconoscimento per Gian Bachisio Pira per i podi nel Campionato Italiano ed alla settimana velica internazionale nella Classe Hansa 303.

Premiati anche i fratelli Spanu, Nicolò e Maddalena, dell’associazione sportiva Eolo Beach Sport. I due campioni di windsurf, di recente hanno vinto rispettivamente, il primo, la medaglia d’oro e titolo di campione europeo della categoria Ifca Under 17 maschile, mentre la seconda, medaglia d’argento per gli under 15 femminile.

Due giorni prima dell’assemblea, sempre nella sede di Veliamoci a Torre Grande, durante l’assemblea dei soci, è stato riconfermato il Direttivo di Veliamoci, riconfermandosi per altri quattro anni con a capo, il presidente Maria Cristina Atzori, il vice presidente Noemi Jacob, la segretaria Carla Atzori, il direttore sportivo Paolo Marchesi e il consigliere Sandro Spiga.

Fonte: Link Oristano