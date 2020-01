Cagliari, “rischi per la salute degli anziani”: il Comune chiude una casa di riposo

“Criticità in grado di costituire danno alla salute degli anziani ospiti”. Con questa motivazione, già messa nero su bianco 5 anni fa e ribadita dopo l’ultimo sopralluogo di qualche giorno fa, il Comune di Cagliari ha disposto l’interdizione dell’attività socio assistenziale della Comunità integrata per anziani “Casa San Giorgio”, di viale Monastir. L’associazione che gestisce la struttura dovrà ora mettersi in regola e sistemare tutte le criticità sollevate da 5 anni a questa parte.

Decisivo il sopralluogo nei Nas del 21 gennaio scorso effettuato presso la “Casa San Giorgio”. Una visita ispettiva durante la quale è emerso che le irregolarità che avevano determinato una precedente interdizione dell’attività non sono state sanate. Così i Nas hanno richiesto al Comune l’adozione dei provvedimenti per la cessazione effettiva dell’attività, fino alla soluzione delle problematiche.

Tra le criticità sollevate: la presenza di un numero di posti letto superiore alla capacità massima di due eventuali moduli, numero di ospiti superiore a quello indicato, personale insufficiente nel turno diurno e notturno. Dubbi anche sulla struttura: tra distacchi del rivestimento del pavimento realizzato in materiale plastico, presenza di barriere architettoniche in alcuni servizi igienici annessi alle camere degli ospiti, assenza di idonea cartellonistica relativa ai piani di emergenza e di evacuazione, presenza al terzo piano di un ambulatorio dotato di servizio igienico non disimpegnato, oltre a ulteriori criticità amministrative.

