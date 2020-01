Fonni, rubati nella notte i mezzi dei barracelli: furto da 80mila euro

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso anche su uno dei mezzi che, per un’avaria al motore, è stato abbandonato immediatamente dopo il furto. I militari hanno effettuato numerose battute nell’agro a ridosso del comune per rintracciare i veicoli. Sul posto è intervenuto anche personale dello squadrone cacciatori eliportato di Abbasanta che si è unita ai militari della compagnia di Nuoro per le ricerche dei veicoli il cui valore ammonta a circa 80.000 euro.

Rubati nella notte a Fonni i mezzi della compagnia barracellare. I Carabinieri della compagnia di Nuoro e della stazione di locale sono intervenuti stamattina presso un garage di proprietà comunale dove ignoti, nel corso della notte, hanno portato via i quattro veicoli in uso ai barracelli.

Fonte: Casteddu On Line

