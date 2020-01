10Lab, prosegue tour pullman scienza

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GEN - Il pullman della scienza e dell'innovazione in giro per la Sardegna. Prosegue il tour del 10Lab, il 'science centre' di Sardegna Ricerche, che con il suo 10Bus porta la creatività e la tecnologia nelle scuole di tutta la Sardegna.

Dopo i quattro appuntamenti del mese di gennaio - che hanno coinvolto oltre mille studenti negli istituti primari e secondari di Nuoro, Gavoi, Burcei e Muravera - lo staff del centro scientifico con base a Pula si sposta nelle province di Sassari (13 e 14 febbraio) e Oristano (27 e 28 febbraio).

I ragazzi delle scuole si confronteranno con laboratori, attività didattiche e creative e giochi di discussione. Da domani e fino al 30 gennaio il 10lab sarà all'International Job Meeting, l'evento sul lavoro organizzato dalla Regione e dall'Aspal. Nello spazio dedicato all'interno del quartiere fieristico di Cagliari, il 10Lab proporrà due diverse attività, pensate per stimolare i più giovani e collegare la creatività con le professioni del futuro.

"Light painting, disegna con la luce" e "Digital Chic", sono i due laboratori proposti: i partecipanti dovranno mettersi in gioco e utilizzare le nuove tecnologie per creare immagini artistiche e accessori di moda e design, uno dei focus dell'evento dedicato al mondo del lavoro. Per due settimane, dal 23 marzo al 5 aprile, il centro per la promozione della cultura scientifica di Sardegna Ricerche 'traslocherà' provvisoriamente alla Manifattura di Cagliari.

Sarà la prima volta che anche il capoluogo sardo, come molte città in Italia e in Europa, avrà il suo 'science centre', un polo dedicato alla scienza e alle nuove tecnologie aperto al pubblico di tutte le età. (ANSA).