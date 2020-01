Aerei,in forse il vertice Regione-Ue

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GEN - Si apre una settimana decisiva sul fronte della continuità aerea da e per la Sardegna in scadenza il 16 aprile. La proroga, come sostiene lo stesso governatore Christian Solinas, è legata all'accettazione da parte dell'Europa del nuovo piano per i voli agevolati proposto dalla Giunta e che deve essere poi tradotto in un bando comunitario. Risposte definitive erano attese in occasione del vertice Regione-Commissione Ue in programma domani a Bruxelles, ma l'incontro - apprende l'ANSA da più fonti - potrebbe slittare.

In ogni caso la proroga in questione - sarebbe la quarta in tre anni - riguarda la continuità nelle tratte da Cagliari e Alghero per Roma e Milano. Diverso il caso di Olbia dove è in vigore un altro decreto e non c'è bisogno di una proroga delle convenzioni, ma di un'altra accettazione degli oneri di servizio pubblico senza compensazioni economiche.

Proseguono, comunque, le trattative di Solinas con l'Ue per arrivare a una soluzione quanto mai urgente perché allo stato attuale, dal 16 aprile, è impossibile prenotare un volo da per gli scali dell'Isola e gli operatori del turismo hanno già dichiarato di aver subito delle perdite. Il progetto della Regione, sul quale Bruxelles si deve ancora pronunciare, prevede una doppia tariffa per residenti e non, e il libero mercato per i non residenti nella stagione "Summer".

Il tema, intanto, sta occupando il dibattito politico. Venerdì scorso il capo della Giunta e il suo assessore dei Trasporti Giorgio Todde erano attesi in Consiglio regionale, in una seduta convocata su richiesta della minoranza, per riferire sulla continuità. I due, già impegnati a Roma, non si erano presentati. L'Assemblea aveva votato per il rinvio della discussione al 4 febbraio e la presenza di Solinas per quella data dovrebbe essere certa. L'opposizione, però, aveva chiesto uno slittamento a una data precedente il 28, così a fine seduta aveva occupato i banchi della Giunta e lo stesso minaccia di fare nelle commissioni convocate nei prossimi giorni.(ANSA).