Cagliari, 203 lavoratori in bilico nel passaggio Auchan-Conad: “Sindaco, salviamo quelle famiglie”. Arriva in consiglio comunale la grande preoccupazione per i posti di lavoro dei lavoratori Auchan, parte un sos al sindaco Truzzu per salvare quei posti di lavoro. Oggi i Progressisti hanno preso posizione sulla vicenda: “Siamo molto preoccupati per il futuro dei lavoratori dei punti vendita di Auchan, soprattutto per il centro Cagliari Marconi.

Attualmente è in atto la cessione dei punti vendita e del relativo personale a seguito dell’acquisizione da parte della società BDC (costituita al 51% da CONAD e al 49% dalla società POP 18 S.a.r.l.) dei supermercati Auchan – SMA. Questo passaggio di proprietà coinvolge 15.773 dipendenti e più di 300 negozi in tutta Italia, senza considerare l’indotto creato dal sistema degli appalti e dei servizi collegati alle reti di vendita Auchan (logistica, pulizie, servizio mensa, sorveglianza), che occupano circa 3000 addetti.

Nella città di Cagliari sono impiegati 198 lavoratori nel punto vendita di Cagliari Santa Gilla e 203 in quello di Cagliari Marconi. Al momento, solo i lavoratori del punto vendita Auchan Santa Gilla di Cagliari sono già transitati in CONAD, mentre gli altri, attualmente in carico alla BDC, attendono di conoscere quale sarà il loro futuro. La gestione del trasferimento dei punti vendita, che si dovrebbe concludere entro l’anno, sta avvenendo in maniera frammentaria, con poca chiarezza sugli interventi previsti, i tempi e i numeri relativi al completamento del passaggio del personale. Sull’operazione di acquisizione non è stato, peraltro, ancora presentato un piano industriale e organizzativo complessivo. Chiediamo al sindaco massima attenzione per la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, affinché intervenga, insieme alla Regione, perché siano messi in atto tutti gli strumenti atti a garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e produttivi del personale dei punti vendita Auchan”.

Fonte: Casteddu On Line