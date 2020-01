Francesca, un altro terribile omicidio: il suo sorriso spezzato a 39 anni, indagano i carabinieri

Sul corpo della donna sono infatti stati trovati dei segni di violenza. Stando a quanto riferito è in corso l’interrogatorio di un trentacinquenne di Bedizzole (Brescia), l’ultima persona che avrebbe visto in vita la 39enne nella giornata di sabato”.

Francesca Fantoni, un altro terribile omicidio: il suo sorriso spezzato a 39 anni, indagano i carabinieri. Ancora un omicidio nei confronti di una donna, il suo cadavere trovato dietro a un cespuglio con evidenti segni di violenza. Il cadavere è stato rinvenuto in mattinata da un carabiniere dietro ad un cespuglio a pochi passi di distanza dalla piazza centrale di Bedizzole, nei pressi di un parco giochi. E come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, “sul luogo del ritrovamento sono arrivati i carabinieri della territoriale coadiuvati dai colleghi del reparto investigazioni scientifiche e del comando provinciale di Brescia. “Possiamo parlare di omicidio, altro al momento però non possiamo dire” ha detto il sostituto procuratore Marzia Aliatis, in merito alla vicenda.

Fonte: Casteddu On Line

