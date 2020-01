Ladri scatenati a Siurgus Donigala: “Hanno rubato il camion della nostra azienda, aiutateci”

Un camion Scania portato via nel cuore della notte, senza troppi problemi, dal piazzale esterno della Ums di Antonello Ullasci, azienda di Siurgus Donigala che si occupa di trasporti edilizi e di demolizioni. Il titolare ha già denunciato il fatto ai carabinieri del paesino del Cagliaritano. Non è il primo furto, purtroppo, subìto dalla ditta: “Due anni fa avevano rubato un escavatore”, spiega la moglie del titolare, Veronica Mascia. “Purtroppo non abbiamo mai installato delle telecamere di sorveglianza e il piazzale è solo recintato, non è chiuso. Ci siamo accorti del furto all’alba e non abbiamo potuto lavorare. Quello Scania, per noi, è indispensabile. La targa è CJ275MF, chiunque lo veda in giro chiami subito il +393477684755”. I militari, nelle prossime ore, dovrebbero compiere un sopralluogo nel piazzale della ditta, in piazza Europa, per cercare eventuali tracce utili alle indagini.

