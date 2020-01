Barista sardo furbetto non versa l’Irpef dei dipendenti, scatta la multa

I versamenti delle ritenute d’acconto dell’Irpef per i suoi dipendenti? Nel 2018, un barista furbetto di Carbonia si è “scordato” di compiere l’operazione. Il ristoratore, però, non aveva fatto i conti con la Guardia di Finanza: grazie a una serrata attività di intelligence e di verifiche delle informazioni contenute nelle loro banche dati, i finanzieri di Iglesias hanno scoperto la “dimenticanza”. E, adesso, il commerciante dovrà pagare una multa pari al trenta per cento dell’importo non versato. Non è il primo caso che si registra dall’inizio del 2020 nell’Isola: il totale dei versamenti “fantasma” dei contributi dei dipendenti da parte dei datori di lavoro, scoperti dalle Fiamme Gialle del comando provinciale di Cagliari, infatti, supera già i 136mila euro.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.