Finanziamenti all’ impresa: a Oristano incontro sul bando “Resto al Sud”

Organizzato da Confindustria e Invitalia. Unica tappa in Sardegna

Incontro informativo a Oristano, sul bando “Resto al Sud”, che permette ai giovani residenti nelle regioni del Sud Italia di usufruire di finanziamenti fino a 200 mila euro – in parte a fondo perduto – per la realizzazione di progetti imprenditoriali per la produzione di beni e servizi, inclusi il turismo e le libere professioni.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Centro Nord Sardegna, insieme a Confindustria e Invitalia, organizza la tappa sarda del road show sulla misura nazionale “Resto al Sud”, strumento di promozione dell’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno, recentemente rivisto per ampliare la platea dei beneficiari.

L’evento, che si terrà giovedì prossimo 30 gennaio a partire dalle 15 nella sede di Oristano di Confindustria Centro Nord Sardegna, in via Brunelleschi 26, sarà aperto dai saluti di Stefano Tiana, presidente del Gruppo Giovani Confindustria Centro Nord Sardegna, di Marinella Puligheddu, direttore dell’Area Ovest Banco di Sardegna, e di Giuseppe Ruggiu, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna. Subito dopo interverranno Francesco Ungaro (Area Politiche Regionali e di Coesione Territoriale Confindustria), Francesca Azzaro (Invitalia) e Giuseppe Pirisi (referente misura “Resto al Sud” Banco di Sardegna).

Gli uffici di Oristano di Confindustria sono a disposizione per ogni ulteriore informazione al numero di telefono 0783303517, o all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .