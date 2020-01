Massimo Curreli e il ristorante Tortuga: quando la Sardegna è nel cuore

Dopo 35 anni lascia Milano e torna a Oristano. Aperitivo di presentazione

C’è dentro tutto l’amore per la Sardegna nel ristorante Tortuga, che ha alzato le serrande la scorsa estate a Oristano, in vico Iosto, angolo via Garibaldi, in pieno centro storico. Il proprietario dell’attività, Massimo Curreli, infatti, dopo 35 anni ha lasciato Milano, per tornare nell’Isola che gli ha dato i natali. “I miei erano già emigrati in Lombardia, ma ci tenevano che nascessi nell’Isola”, spiega Massimo Curreli, “e così sono nato Allai . Poi siamo tornati a Milano, dove ho mosso i primi passi nel mondo della ristorazione”. Curreli ha cominciato ad appassionarsi alla cucina nel ristornate di famiglia “La Guinguette”, un locale molto noto, nel quartiere isola della città meneghina, dove è rimasto per circa 35 anni. “Siamo sempre stati legati alle nostre radici”, commenta il titolare della Tortuga, “e anche a Milano il nostro ristorante manteneva un forte richiamo all’Isola, con prodotti della tradizione sempre presenti nel menu”. “Dopo un’attenta riflessione”, racconta Massimo Curreli, “nel 2018 ho deciso di trasferirmi in Sardegna, a Oristano, per tornare alle origini e aprire qui la mia attività: il ristorante Tortuga, appunto”.

Un locale appartato in uno dei caratteristici vicoletti del centro, dove non ci si passa per caso, ma si sceglie come destinazione se si vuole mangiare dell’ottimo pesce fresco e della carne di qualità. “Nei piatti che propongo”, spiega lo chef, “unisco la grande esperienza acquisita a Milano alla qualità dei prodotti sardi”. “Lo staff che mi affianca è molto esperto”, spiega soddisfatto Curreli, “e tutti abbiamo un’unica priorità: la persona – cliente, che ci impegniamo a far sentire a proprio agio e coccolato, anche in un luogo meno familiare, come può essere il ristorante”. Per farsi conoscere meglio, il ristorante Tortuga invita tutti a un aperitivo, che si terrà martedì prossimo, 4 febbraio, dalle 19.30 alle 21.

Fonte: Link Oristano