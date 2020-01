Anche Oristano avrà presto una sezione del Club Alpino Italiano 

Il CAI – Club alpino italiano nasce come libera associazione nazionale che ha come scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, e dunque la sua conoscenza, lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. Svolge anche attività nel campo della Protezione civile.

“Il progetto”, dichiara sempre il presidente Matteo Marteddu, “è quello di dare la giusta valorizzazione del territorio della provincia oristanese. Non è più concepibile che nel Sentiero Italia, sui 600 chilometri che interessano la Sardegna, non si tocchi il territorio del Monte Arci e della provincia, con tutte le bellezze presenti”.

Fonte: Link Oristano

