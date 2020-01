Malata di tumore, non si può curare a Oristano: “Il sindaco intervenga”

Secondo la consigliera di minoranza Cadau, dovrebbe essere anche il sindaco Lutzu a occuparsi del caso, essendo sia presidente del Comitato di distretto socio – sanitario di Oristano, sia responsabile, come massima autorità cittadina, della salute di tutta la popolazione del suo territorio. La consigliera del Movimento 5 Stelle ha depositato in Comune un’apposita interpellanza.

La consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Patrizia Cadau, chiede l’intervento del sindaco di Oristano Andrea Lutzu, sulla vicenda della donna oristanese, affetta da una forma tumorale, che rischia di dover rinunciare alle terapie chemioterapiche: dovrebbero essere somministrate a Nuoro, perché per l’assessorato regionale alla Salute, il reparto di oncologia del nosocomio oristanese non è abilitato a somministrare i farmaci di cui ha bisogno, ma la paziente, provata da altre patologie e dall’età, si trova nell’impossibilità di raggiungere il capoluogo barbaricino.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.