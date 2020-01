Picchia fidanzata incinta,fermato 17enne

Ha tormentato la compagna, l'ha minacciata e percossa, nonostante fosse incinta. Una serie di maltrattamenti, durati oltre un anno che gli agenti della squadra mobile sono riusciti a fermare. In manette è finito un 17enne che adesso si trova rinchiuso nel carcere minorile di Quartucciu, alle porte di Cagliari. Il provvedimento è stato richiesto proprio dalla Procura per i minorenni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della sezione reati contro la persona, il 17enne viveva a casa della ragazza, una 18enne, insieme ai genitori della giovane. Nel corso dell'ultimo anno avrebbe maltrattato la ragazza, i genitori di lei e anche i suoi genitori. "In occasione di alcune visite mediche cui la ragazza si era sottoposta - spiegano dalla squadra mobile - l'indagato aveva anche minacciato il personale sanitario, inducendo la ragazza ad interrompere la visita medica".

Fonte: Ansa

