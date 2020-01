Allarme della Camera di commercio: attenzione alle fatture ingannevoli

In consegna con le poste documenti che richiedono pagamenti non dovuti su un conto in Polonia. C’è una denuncia

La ricezione di fatture ingannevoli con richieste di pagamento rischia nuovamente di trarre in inganno numerose imprese oristanesi. Recapitate attraverso la posta, riportano nell’intestazione il logo, l’indirizzo e i contatti del Ministero e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché il nome e la firma falsificata di un dirigente dello stesso Ufficio. Secondo quanto rende moto la Camera di commercio di Oristano, includono anche un IBAN polacco per il pagamento. Si tratta di richieste che non provengono dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e che pertanto sono fraudolente.

In caso di ricezione di comunicazioni di questo tenore, avverte pertanto l’ente camerale, gli utenti devono verificare attentamente il contenuto, non pagare e inviare copia alla Linea Diretta Anticontraffazione del Ministero dello sviluppo economico, all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per sciogliere eventuali dubbi si possono contattare gli uffici della Camera di commercio di Oristano.

Lunedì, 27 gennaio 2020

