Cagliari, domani la statua della Madonna di Loreto arriverà in aeroporto

Per tutta la durata del Giubileo, i fedeli potranno ricevere l’indulgenza plenaria non solo presso il Santuario della Santa Casa a Loreto, ma anche visitando le cappelle degli aeroporti che accolgono la statua itinerante della Vergine Patrona degli aviatori.

Il Giubileo Lauretano, dedicato agli aviatori e ai passeggeri trasportati in aereo, è stato indetto da Papa Francesco per celebrare il centenario della proclamazione della Modonna di Loreto degli aeronauti durante tutto il 2020. Il viaggio dell’effigie della Madonna di Loreto, coordinato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Assaeroporti, è iniziato ad Ancona l’8 dicembre 2019 e terminerà il 10 dicembre 2020 dopo aver toccato 20 aeroporti italiani. Cagliari è la quinta tappa dell’itinerario.

Fonte: Casteddu On Line

