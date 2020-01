Calasetta, tragedia al Nido dei passeri: uomo cade dalla scogliera e muore

Dramma in serata a Calasetta. Un uomo di circa 30-35 anni è precipitato, per cause ancora da chiarire, dalla scogliera nella zona del Nido dei passeri. Sul posto, per il recupero, sono intervenuti Vigili del Fuoco, carabineri, gli uomini del Saf e i volontari della onlus Assosulcis. Impossibile, al momento, sapere esattamente cosa sia successo: la morte dell’uomo è infatti un giallo, e solo un’attenta analisi del cadavere da parte del medico legale potrà far emergere eventuali dettagli significativi.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.