Orinatoio piazza Sant’Eulalia, abitanti esasperati: “Non bastano più le denunce, qualcuno intervenga”. Un grido d’aiuto quasi disperato, quello degli abitanti della Marina contro il degrado di piazza Sant’Eulalia: “Sono state presentate denunce- ricordano i residenti- esiste un’ordinanza che vieta il consumo di alcol in bottiglia all’aperto dopo le 21. Inoltre è stata recentemente votata una mozione sicurezza anti malamovida che non ha sortito effetti. La situazione è questa: la Polizia Municipale non interviene e le altre forze dell’ordine solo dopo forte insistenza. Qui è stato richiesto di inserire la piazza nel giro delle pulizie nei giorni festivi ma non si è ottenuta alcuna risposta. Si tratta oltretutto di prooblemi che oltre Piazza Sant’Eulalia coinvolgono anche certe zone di Stampace e Villanova”. E l’ultima foto è eloquente: orinatoio a cielo aperto davanti alla Chiesa, il totale disprezzo di tutto.

Fonte: Casteddu On Line

