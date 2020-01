"La memoria rende liberi" l'Amministrazione Comunale donera' alla Comunità di Sinnai una soglia di inciampo per ricordare l'Olocausto

Lunedì consiglieri comunali e assessori consegneranno alla Comunità di Sinnai la "Soglia di inciampo" che, in data da stabilire, sarà poi sistemata all'ingresso del Parco delle Rimembranze.

La consegna sarà fatta nelle mani del sindaco Tarcisio Anedda.

"Non conosco ancora la data della manifestazione al Parco delle Rimembranze - ha detto il consigliere comunale Aldo Lobina - che si dovrà fare con le scuole per ricordare l'Olocausto e inserire la soglia commemorativa nella nostra memoria collettiva. Ad ogni buon conto lunedì mattina tutta l'amministrazione comunale, cioè tutti i consiglieri, gli assessori e il sindaco faranno la donazione di questa Soglia a Sinnai. Una generale condivisione di una iniziativa, che ci onora!".

L'idea è nata dallo stesso Lobina e dal consigliere Saverio Melis, poi è stata l'intera amministrazione a sposare l'iniziativa: ogni consigliere ha contribuito all'acquisto della Soglia di inciampo per donarla appunto alla comunità.

Fonte: L'Unione Sarda

