Inter-Cagliari 1-1, Nainggolan rovina la festa

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Ancora un pareggio per l'Inter che in casa contro il Cagliari, nella 2/a giornata del girone di ritorno, non va oltre l'1-1. Un risultato pesante per l'Inter che non ha potuto sfruttare un turno che vedeva le sue dirette rivali, Juventus e Lazio, impegnate nel pomeriggio/sera in due incontri difficili, contro Napoli e Roma. Ad aggravare il pomeriggio anche il 'rosso' rimediato da Lautaro Martinez rimediato nei minuti di recupero, per le reiterate proteste ai danni dell'arbitro per un fallo, a suo dire, non fischiato.

L'argentino aveva aperto le marcature al 28' ma dopo aver sprecato più di un'occasione, anche pee merito di Cragno, l'ex Nainggolan al 78' trova il pari con tiro dalla distanza. Per i nerazzurri, ora a 48 punti, è il terzo pari di fila, mentre il Cagliari sale a quota 31, al sesto posto. (ANSA).