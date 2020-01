Operazione del sabato sera: 15 denunce dai carabinieri in provincia di Oristano

Coinvolte le Compagnie di Oristano, Ghilarza e Mogoro

Quindici persone denunciate, sei segnalate alla Prefettura, controllati quindici esercizi commerciali ed elevate dieci contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.

Sono i risultati di un servizio straordinario effettuato ieri sera dai carabinieri del Comando provinciale di Oristano, che ha coinvolto le Compagnia di Oristano, Ghilarza e Mogoro. Un piano finalizzato al contrasto dei resti contro il patrimonio, dello spaccio di stupefacenti, soprattutto riferito alle fascie giovanili, al contrasto all’abuso di alcool ed alla detenzione di armi illegali.

Settanta militari hanno controllato in particolare i maggiori centri dell’Oristanese, Oristano, Terralba, Cabras, Mogoro, Ales, Ghilarza, ed Abbasanta.

Nel dettaglio i militari della Compagnia di Oristano hanno denunciato complessivamente otto persone di cui una a Santa Giusta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora, una persona denunciata a Cabras per un furto aggravato avvenuto all’interno di un bar, mentre ad Arborea un giovane è stato sorpreso con 3 coltelli di genere proibito.

A Santa Giusta un’altra persona è stata denunciata per il possesso ingiustificato di una mazza da baseball e segnalato al prefetto per la detenzione di tre dosi di eroina.

A Mogoro sono stati denunciati due giovani per aver messo a segno un furto all’interno di un market di Terralba.

A San Nicolò d’Arcidano un uomo con diversi precedenti è stato invece sorpreso mentre cedeva della droga.

I Carabinieri di Ghilarza hanno segnalato alla Prefettura un ragazzo ventenne, trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana.

Nel servizio effettuato ieri sera o carabinieri hanno complessivamente identificato 400 persone e controllato oltre 200 veicoli.

segue

L'articolo Operazione del sabato sera: 15 denunce dai carabinieri in provincia di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.