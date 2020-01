Quartucciu, corsi di musica per entrare nel complesso bandistico “Santa Cecilia”

Con il nuovo anno il complesso bandistico ha attivato i corsi di musica per istruire i nuovi musicisti che entreranno a far parte del complesso bandistico Santa Cecilia Quartucciu,

La preparazione consiste con la lettura della musica (solfeggio) e prosegue con la pratica,(strumento) l’obbiettivo e avere un cambio generazionale dell’organico bandistico in quanto tale disciplina sta scomparendo, dando la possibilità di proseguire con gli studi al conservatorio e perché no anche un’attività lavorativa. I corsi sono individuali e si potrà Imparare a suonare i seguenti strumenti musicali, flauto traverso, Clarinetto, sax, tromba e, Trombone , corno, basso tuba, percussioni. Per i più piccoli il progetto propedeutica Giocando con la Musica.

I corsi sono tenuti da insegnanti diplomati al conservatorio, si svolgono il giovedì dalle 15 alle 20 presso la sede ex scuola Dante via Quartu 108 Quartucciu, per contatti potete seguire la pagina fb Banda S. Cecilia Quartucciu

La sede è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19.

La banda nasce il 1 gennaio 2019 è composta da 30 musicisti professionisti e diretta dai maestri Alessio Asunis diplomato in tromba e dalla vice Silvia Saba diplomata in clarinetto.

Fonte: Casteddu On Line