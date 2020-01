Capoterra, in arrivo una nuova bellissima passeggiata a Maddalena Spiaggia. Ad anticiparne il volto il sindaco Francesco Dessì: “Sarà così la passeggiata lungomare, alla MADDALENA SPIAGGIA”, dice citando il progetto approvato di recente per la riqualificazione del litorale capoterrese. Una passeggiata in stile Poetto, oper attirare turisti anche su questo lato della costa: già da qualche anno Maddalena Spiaggia è diventata sempre più apprezzata e affollata. Ma i nuovi lavori la renderanno oggettivamente più bella e funzionale, anche per le passeggiate in un territorio splendido come quello di Capoterra.

