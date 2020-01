Pusceddu ct della 'natzionale' sarda

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Vittorio Pusceddu è il nuovo ct della 'Natzionale' sarda di calcio. L'ex difensore del Cagliari prende il posto di Bernardo Mereu, che lascia per dedicarsi a tempo piano all'Academy della società rossoblù.

"Sono onorato di essere il ct della natzionale - ha commentato Pusceddu - continuerò il progetto di valorizzare i calciatori che non hanno avuto la possibilità di mostrare il proprio vero valore. Andrò in giro a seguirli, non sono in Sardegna ma ci sono anche tanti sardi che giocano nella penisola con ottimi risultati".

Già fissata la prossima partita, contro la Corsica, il 29 maggio a Portovecchio. Oggi a Cagliari è stata presentata anche la nuova associazione "Fùbalu Asd". Alla conferenza stampa erano presenti Vittorio Sanna, Stefania Campus e Gabriele Cossu, oltre a Mereu e Pusceddu. "L'associazione è composta da 10 persone, professionisti e volontari. Un veicolo promozionale per far conoscere la Sardegna. L'associazione è affiliata alla Msp", ha spiegato la presidente Stefania Campus. (ANSA).