Pais: “Strade in Sardegna? Il Ministero si basa sulle foto di Google Maps, approssimativo”

“Il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali sulla compatibilità ambientale della SS 291 Sassari – Alghero è approssimativo, redatto senza nessun sopralluogo ma solo in base alle foto di Google maps e crea un corto circuito tra i pareri delle varie Istituzioni nazionali competenti”. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, intervenendo stamattina ad Alghero alla riunione organizzata dal sindaco della città Mario Conoci, è stato molto critico sul parere dato dal ministero sul completamento della strada. “Questa ultima decisione – ha detto il Presidente – è frutto del mancato dialogo tra istituzioni regionali e statali. Basta alle decisioni slegate e calate dall’alto. Nelle 63 pagine del parere del 9 gennaio ci sono considerazioni incomprensibili e bizantinismi giuridici e burocratici”. Il Presidente Pais ha ricordato che la Regione contro questa decisione ha presentato ricorso al TAR e che, nella Conferenza Stato – Regione si sta intervenendo per far rispettare le prerogative della Sardegna in materia dì viabilità. “Vogliamo – ha concluso Pais – che Il Presidente della Regione sia nominato commissario straordinario per le opere viarie in Sardegna. Sarebbe un segnale importante, come è importante quello che arriva da questa Assemblea: tutti uniti, senza distinzione di partiti o appartenenza politica per cercare di risolvere I problemi della nostra terra”

Fonte: Casteddu On Line