“Stiamo ponendo rimedio a una situazione che ha creato scompensi e disparità. La Lega ha preso un impegno preciso sul tema della salute e in questo senso il segnale che stiamo lanciando al comparto dell’emergenza urgenza è di forte vicinanza ai cittadini e sostegno agli operatori che, anche nella difficoltà, continuano a svolgere un servizio vitale per il territorio, con sacrificio e spirito di servizio”, conclude l’esponente della Lega.

“Una situazione di grave difficoltà per gli stessi operatori che non poteva più essere ignorata”, precisa la Mele. “A ottobre sono partiti finalmente i corsi di formazione al termine dei quali sessanta medici potranno essere inseriti nel comparto. Un’autentica boccata d’ossigeno che la Sardegna attendeva da quattordici anni. Grazie al lavoro dell’assessore Nieddu, che sul tema è intervenuto già nei primi mesi del suo mandato, il risultato è ormai a un passo”.

In arrivo nuovo personale per il servizio 118 all’ospedale di San Gavino Intervento della consigliera Mele, che contesta la precedente Giunta regionale

Fonte: Link Oristano

