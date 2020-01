San Sperate, l’ira degli animalisti: “Un cavallo con gli zoccoli legati con una catena, liberatelo”

La segnalazione l’ha consegnata via email, alla polizia Municipale di Settimo San Pietro e per conoscenza all’Ats, ieri, Anna Rita Salaris, a capo della sezione sarda del Movimento Animalista: una “richiesta urgentissima di intervento per un cavallo con gli zoccoli legati da una catena a forma di manette” che si trova “in un terreno dietro la chiesa di San Giovanni”. La Salaris, tra i documenti inviati, ha anche allegato una foto dell’animale: “Mi è stata segnalata su Facebook, non posso avvicinarmi di persona ma chiedo un intervento uegentisismo a tutela del cavallo”. L’animalista ci va giù molto dura: “Bisogna garantire al cavallo il benessere e segnalare alla procura il proprietario per il resto di maltrattamento”, sostiene la Salaris. Che, in caso di mancato intervento degli agenti, promette di andare “direttamente presso la procura della Repubblica di Cagliari a richiedere la tutela dell’animale e a perseguire per legge gli attori della vicenda”. Insomma, non resta altro da fare che attendere i possibili sviluppi e le eventuali verifiche degli agenti.

