Sinnai, un dibattito per presentare il Microcredito: il 3 febbraio alle 15 in Municipio

L'assessorato al commercio e alle attività produttive del Comune di Sinnai, in collaborazione con la Confesercenti di Cagliari, organizza per il 3 febbraio alle 15, in Municipio, un seminario per la presentazione del bando regionale sul Microcredito.

In una nota l'assessore Alessandra Moriconi spiega che "all'incontro sono invitati tutti i commercianti in attività, ma anche coloro che vorrebbero diventarlo". "Un appuntamento importante - prosegue la Moriconi - Ricordo che col microcredito si possono ottenere finanziamenti a tasso zero da un minimo di 5mila euro ad un massimo di 25mila euro con la possibilità di arrivare a 35mila, sia per coloro che sono già in attività che per le nuove idee imprenditoriali".

"Si possono anche finanziare operazioni di acquisto attrezzature strettamente inerenti l'attività di impresa e, soprattutto, si possono finanziare i soggetti definiti dal bando 'non bancabili', cioè coloro che in banca non riescono ad ottenere alcunché perché non coperti da adeguate garanzie".

Un occasione di finanziamento da non perdere che garantirebbe un po' di liquidità utile per lo sviluppo del tessuto economico e sociale di Sinnai.

Fonte: L'Unione Sarda