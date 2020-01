Cagliari, travolge due pedoni in piazza San Michele e scappa

Due pedoni investiti in piazza San Michele. Il conducente di una Fiat punto, un 44enne cagliaritano stava percorrendo via Abruzzi diretto verso viale Sant’Avendrace. Arrivato all’altezza di piazza San Michele ha urtato una 68enne ed un un altro pedone (al momento non si hanno altri dati) facendoli rovinare a terra. Sul posto è arrivata l’ambulanza che ha trasportato i feriti al SS Trinità. La donna in codice giallo e l”uomo in codice verde. Dopo l’arrivo del 118 il conducente del veicolo si è allontanato dal luogo del sinistro. Ma prima di allontanarsi ha lasciato i propri dati ad un testimone.La Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi, ha attivato le indagini per risalire al veicolo ed al suo conducente.

