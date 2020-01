A Ghilarza di nuovo in piazza con le fiaccole per difendere l’ospedale Pronti a bloccare la Statale 131. La manifestazione organizzata dal Comitato Civico

A Ghilarza si riaccendono le fiaccole in difesa dell’ospedale e dei servizi sanitaria territoriali, penalizzati dai continui tagli. Stasera la manifestazione promossa dal “Comitato Civico per l’Ospedale Delogu bene comune”. In tanti di nuovo mobilitati per una battaglia che ormai dura da tempo.

Ancora una grandissima partecipazione per la seconda “Fiaccolata di lotta per illuminare la notte dell’Ospedale Delogu”, organizzata a distanza di due mesi dalla precedente e alla quale ha preso parte una grande folla di cittadini, dipendenti ospedalieri, amministratori locali e quanti hanno a cuore le sorti del Delogu.

Intonando anche stavolta il canto “Procurare e moderare”, diverse centinaia di persone, si sono strette idealmente con le fiaccole ed un cartello “Io difendo l’Ospedale” intorno al perimetro del nosocomio, quasi a circondare in un unico abbraccio la struttura ospedaliera, luogo di cura messo seriamente in pericolo dalla chiusura di tanti importanti servizi, ultimo dei quali il Punto di Primo Intervento.

Rispetto a novembre ancora più persone sono scese in piazza insieme ai consigli comunali dei centri del territorio, che si sono riuniti prima di dare il via al corteo, per approvare un documento da inoltrare in Regione.

La manifestazione ha preso il via davanti all’Auditorium comunale, dove il portavoce del Comitato Raffaele Manca ha ricordato i motivi della protesta chiedendo con forza la riapertura immediata e duratura del Pronto Soccorso. Manca ha ricordato alla politica regionale che è il tempo dell’attesa è finito il 31 dicembre scorso e che ora in mancanza di risposte lo scontro diventerà istituzionale, annunciando per il mese di febbraio il blocco della 131.

La Federazione Sindacati Indipendenti FSI USAE, dal canto suo in una nota, “vuole esprimere la vicinanza al Comitato, con lo scopo di preservare e tutelare i servizi territoriali periferici ed in difesa dell’Ospedale Delogu”, come ha dichiarato la segretaria regionale Beatrice Mura

“Abbiamo sin dalla nascita del Comitato appoggiato le iniziative e condivise con tutti gli operatori”, prosegue Mura, “in quanto riteniamo fondamentale portare avanti istanze che difendono cause e battaglie indispensabili per la salute dei cittadini”.

