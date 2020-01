Sinnai, consiglio comunale sul caso alluvione a Tasonis

Il Consiglio Comunale, convocato su istanza di otto consiglieri, che avevano chiesto di discutere un ordine del giorno con al centro problematiche della frazione di Tasonis danneggiata dall'alluvione di dicembre, ha accolto alla unanimità la proposta di Aldo Lobina, capogruppo del gruppo consiliare Sinnai Presente e futuro, di calendarizzare una serie di assemblee in tutte le realtà territoriali sinnaesi, compresi i quartieri urbani.

Queste assemblee dovrebbero vedere l'Amministrazione comunale (sindaco, assessori, consiglieri e funzionari) confrontarsi e discutere costruttivamente con i cittadini i problemi non solo delle località danneggiate dal maltempo ma anche dei quartieri cittadini.

Nel dibattito sono intervenuti Katiuscia Concas, Rita Matta, Roberto Loi, Alessandro Orrù, Paride Casula, Aldo Lobina, Andrea Orrù e Valter Zucca Consiglio Comunale fiume. "Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, nessuno dei nostri concittadini della comunità di Tasonis è stato lasciato indietro - ha detto il sindaco Tarcisio Anedda - È stata una vera e propria calamità naturale: nel giro di poche ore si sono abbattuti oltre 110mm di pioggia, l'acqua ha spazzato via diversi ponti, non solo a Tasonis ma anche nella vicina Santu Basileddu, rendendo di fatto impossibile per alcuni allevatori arrivare al proprio bestiame. Si sono avuti danni un po ovunque principalmente alle strade, per le quali sono tutt'ora in corso i lavori di ripristino specie nelle zone montane. La priorità - ha aggiunto Anedda - è quella di ripristinare la viabilità rurale in tutto il territorio comunale, per la quale abbiamo impegnato tutte le risorse disponibili. Per quanto riguarda Tasonis, verrà consolidato il ponte sulla via Spencer, mentre quello sulla via dei Nuraghi, spazzato via dalla piena del rio, sarà demolito e ricostruito con una sezione rettangolare di 35 metri quadrati".

Il consigliere Andrea Orrù ha parlato per il futuro della necessità di attivare le Consulte come canale preferenziale per il dialogo costante con i residenti nelle comunità di vicinanza di Tasonis, Solanas, Villaggio delle Mimose, ma anche nei diversi quartieri di Sinnai e nelle frazioni. Oscar Schirru ha detto che dopo l'alluvione "si è fatto molto e presto a beneficio delle comunità danneggiate".

Fonte: L'Unione Sarda