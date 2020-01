Il Consorzio di bonifica chiede fondi per i nuovi progetti Aggiornato il piano di interventi in provincia di Oristano

– Intervento di manutenzione straordinaria del Canale Adduttore Destra Tirso e implementazione del sistema di telecontrollo per l’ottimizzazione della gestione € 5.500.000,00; – Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud – II Lotto – € 5.000.000,00; – Ripristino della funzionalità dei sezionamenti e rifacimento delle camere di manovra del Lotto sud e del Lotto Nord di Arborea € 2.800.000,00; – Riordino irriguo del distretto Zinnigas Lorissa Pauli Bingias – 1° lotto € 5.000.000,00; – Ripristino attraversamenti adduttori e reti principali distretti vari – € 3.000.000,00; – Efficientamento delle stazioni di sollevamento (apparecchiature elettromeccaniche ed opere complementari) del comprensorio irriguo – € 4.000.000,00; – Ripristino delle condotte principali dei distretti N.23/Cirras Nord e N.33/Cirras Sud – € 3.000.000,00; – Revisione integrale dei distretti Sassu 1-2 – € 6.500.000,00; – Completamento della rete di telecontrollo delle reti irrigue in pressione nel comprensorio irriguo e di bonifica – € 2.000.000,00; – Intervento per l’ottimizzazione della logistica del centro consortile di manutenzione di Tanca Molino. – € 1.000.000,00; – Potenziamento della capacità di adduzione e di compenso dell’Impianto di sollevamento della Strada 10 di Arborea – € 10.000.000,00

Nei giorni scorsi infatti, l’assessorato all’Agricoltura, su invito del Ministero delle Politiche agricole ha chiesto di avere un urgente aggiornamento degli interventi per la ripartizione del “Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello stato del Paese”.

Fonte: Link Oristano

