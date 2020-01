Sardegna Solidale compie vent’anni e rilancia. Ecco le nuove sfide

C’è un momento in cui il percorso dei singoli diventa storia collettiva, da ricordare e tramandare. Per questo, Sardegna Solidale ha voluto affidare a un dvd la storia dei suoi primi vent’anni di attività. “La Forza della solidarietà” è il titolo del documentario che è stato presentato lo scorso 22 gennaio a Donigala Fenughedu nel corso di un incontro a cui, insieme a tanti volontari, hanno preso parte il presidente del comitato promotore Sardegna Solidale don Angelo Pittau, il presidente del Csv Giampiero Farru, l’ex presidente del Co.Ge Sardegna Bruno Loviselli e Raffaele Callia di Caritas Sardegna. Prima e dopo la proiezione, il giornalista Vito Biolchini ha moderato il dibattito che ha dato interessanti spunti di riflessione. Perché in trentadue minuti e grazie a trentasette testimoni, “La Forza della solidarietà” (realizzato da Artevideo con la regia di Enrico Spanu e le illustrazioni di Stefania Costa), racconta sì il percorso ventennale del volontariato sardo (passato da 400 a oltre 1700 organizzazioni) ma getta anche un ponte sul futuro.

“Vent’anni di attività sono un patrimonio che deve essere tramandato”, ha spiegato Farru, “un patrimonio che nessuno nella nostra regione, a parte Sardegna Solidale, può vantare. Sono testimonianze per il futuro e voglio ringraziare pubblicamente chi ha voluto partecipare al progetto”.

“Il dvd rappresenta una grande iniziativa culturale che ci dà speranza” ha spiegato don Angelo Pittau, “perché queste interviste segnano un percorso di riflessione soprattutto sul futuro del volontariato in Sardegna. La nostra regione attraversa un momento difficile. La povertà si sta trasformando in miseria e sta toccando ambiti che non sono solo quello economico. Il volontariato punta a costruire comunità, a costruire servizio e a darsi per gli altri. Per questo, essendo presente capillarmente in tutti i territori, può dare il suo contributo di inventiva e di creatività per una nuova società in cui si abbia coscienza di una promozione integrale dell’uomo”.

Sardegna Solidale e Caritas da tempo percorrono un sentiero comune, come ha voluto ricordare Raffaele Callia. “Basti pensare solamente l’esperienza ad Haiti, con il nostro impegno congiunto dopo il terremoto volto a ricostruire una scuola” ha affermato. “Con la sua azione Sardegna Solidale ha ribaltato quella maledizione che grava su noi sardi di essere ‘mal unidos’ e dimostrato che è possibile invece lavorare assieme e mettere assieme i talenti in nome del bene comune”. Ma il ragionamento di Callia si è allargato fino a prendere in esame la crisi dei corpi intermedi. “Il rapporto quasi diretto tra i cittadini e i loro rappresentanti rischia di svuotarli, ma è proprio ai corpi intermedi che la Costituzione demanda il raggiungimento di obiettivi importanti”. Altro concetto fondamentale è quello di gratuità (“È il vero termometro della genuinità del volontariato”), nella capacità di ognuno di noi di passare dai gesti (“che non possono restare personali”) ai legami di solidarietà, in un rapporto con le istituzioni “che non può essere sostitutivo. “Il volontariato non può trasformarsi in un attenuatore della protesta sociale” ha concluso Callia, “perché è necessario accendere i riflettori dove ci sono le ingiustizie”.

Chi ha osservato da vicino il percorso di Sardegna Solidale è stato senza dubbio Bruno Loviselli, che negli ultimi vent’anni è stato ininterrottamente il presidente del Co.Ge, il Comitato di Gestione dei fondi per il volontariato. “Fui nominato per la prima volta nel maggio del 2000 su indicazione della Fondazione Compagnia di San Paolo e non ho difficoltà ad ammettere che allora non sapevo neanche cosa fosse il volontariato” ha affermato. “Riconfermato di biennio in biennio, sono rimasto in carica fino allo scorso 19 ottobre, quando ha iniziato ad essere operativo l’Otc, l’Organismo territoriale di controllo voluto dalla riforma del Terzo Settore”. Loviselli non ha nascosto la sua emozione nel ricordare le battaglie condotte insieme a Sardegna Solidale “per difendere il volontariato dagli attacchi della politica. Ma abbiamo fatto tanta strada assieme e sono orgoglioso dei numerosi progetti portati avanti, primi fra tutti Scuola & Volontariato e i Sa. Sol. Desk”. L’applauso dei volontari è stato il giusto riconoscimento a vent’anni di impegno, “e di sicuro Loviselli farà ancora parte della nostra famiglia perché la sua esperienza è una grande ricchezza per Sardegna Solidale” ha affermato Farru.