Donne: Premio Aidda a Cristina Caboni

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Il Premio Aidda 2019 va alla scrittrice di successo e apicoltrice Cristina Caboni. Il riconoscimento è stato istituito dall'Associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda per dare risalto alle donne sarde che svolgono un ruolo di rilievo nei diversi settori del sociale, dell'arte, della cultura, dell'impresa e delle scienze. La cerimonia di consegna si è svolta nella sala consiliare del Palazzo Civico di Cagliari alla presenza del sindaco Paolo Truzzu, del presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco e della presidente dell'Aidda, Caterina Montaldo. Il primo cittadino ha sottolineato: "Cristina Caboni nelle sue attività, di imprenditrice e di scrittrice è stata animata sempre da una grande passione, uno degli elementi più caratteristici delle donne". Cristina Caboni, 51 anni, vive in provincia di Cagliari, gestisce insieme al marito un'azienda apistica di famiglia e si è dedicata fin da giovanissima allo studio delle fragranze e delle essenze naturali e alla coltivazione delle rose. Tra i suoi numerosi successi editoriali, "Il sentiero dei profumi", "La custode del miele e delle api", "Il giardino dei fiori segreti", "La rilegatrice di storie perdute" e "La stanza della tessitrice". "Mi sono ritrovata nelle parole del sindaco - ha detto Cristina Caboni - perché è la passione che ha mosso sia la mia attività di apicoltrice nell'azienda di famiglia, sia la mia attività di scrittrice. Ed è stata proprio la grande tradizione apistica della Sardegna, il mio stesso lavoro, ad avermi portata a scrivere. E scrivere era come avere qualcosa che mi rappresentasse". La presidente dell'Aidda Caterina Montaldo ha ricordato come negli ultimi 15 anni siano state premiate donne esemplari. "Cristina Caboni è una donna che è esplosa all'improvviso, negli ultimi sei anni ha scritto cinque libri tutti ai vertici - ha osservato - nei suoi scritti si respirano l'aria e i profumi della Sardegna". (ANSA).

Fonte: Ansa

