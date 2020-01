Rapina alla Marina, algerino scagionato

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Lo aveva riconosciuto senza ombra di dubbio: era lui quel giovane che lo aveva affrontato in strada e picchiato nel tentativo di rapinarlo. Ma quel riconoscimento, che aveva portato al fermo ieri di un 19enne algerino, è stato ribaltato da una nuova testimonianza. È stato così scarcerato Fateh Messadi, l'algerino finito in manette per l'aggressione e tentata rapina messa a segno il 22 dicembre scorso nel quartiere Marina a Cagliari, ai danni di un anziano di 73 anni.

Ieri la Polizia ha diffuso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che avevano ripreso l'aggressione.

Ed è proprio vedendo quel video che un residente della zona si è accorto della somiglianza tra l'aggressore e un 17enne cagliaritano che conosceva. Ha chiamato immediatamente la Polizia che ha avviato le verifiche. Il 17enne è stato rintracciato e, messo alle strette, ha confessato la tentata rapina.

Il ragazzino, molto somigliante al 19enne arrestato ieri, si era addirittura tinto i capelli per evitare di essere riconosciuto.

La Polizia ha subito informato la Procura che ha emesso un decreto di immediata scarcerazione di Fateh Messadi, che rimane comunque indagato in stato di libertà per la rapina messa a segno il 30 novembre scorso in via Newton sempre a Cagliari.

Il 17enne, invece, è stato denunciato per la tentata rapina alla Marina. (ANSA).